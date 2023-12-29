29 декабря 2023, 12:21
Дело о неуплате налогов против Лерчек закрыли
Адвокат блогера Лерчек Третьяков: уголовное дело о неуплате налогов прекратили
Возбужденное против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) уголовное дело о неуплате налогов прекратили. Об этом сообщил РИА «Новости» адвокат девушки Константин Третьяков.
«Вчера Следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных», — подчеркнул правозащитник.
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Блогеров Валерию и Артема Чекалиных обвинили в уклонении от уплаты налогов. Их имущество арестовали, а счета заморозили. Временно блогерам запретили пользоваться интернетом. Также их обязали выплатить штраф, который чета Чекалиных не смогла вовремя погасить из-за заблокированных счетов.
Недавно они все же закрыли долги перед налоговой. Чекалины погасили около 500 миллионов рублей. Сначала Лерчек оплатила долг в 311 миллионов рублей. Спустя время внесла вторую часть суммы — 296 миллионов.
После следователи сняли с Валерии и Артема Чекалиных «судебный бан». Накануне адвокат семьи сообщил, что с семьи блогеров сняли все ограничения. Им разрешили пользоваться телефонами. Сразу после этого блогеры опубликовали в соцсетях первое за 10 месяцев видео.
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