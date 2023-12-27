Знаменитости 27 декабря 2023, 12:00 Блогер Лерчек опубликовала первое за 10 месяцев видео Shot: блогер Лерчек вернулась в соцсети и опубликовала новое видео Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины получили возможность вернуться в соцсети после погашения всех своих долгов перед ФНС. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Супруги впервые за 10 месяцев опубликовали видеоролик, в котором семья выходит из огромной серебряной коробки-подарка.

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«Мы вернулись, чтобы остаться», — отметил голос за кадром.

По информации канала, супружеская чета выплатила налоговой задолженность в полмиллиарда рублей, после чего следователи сняли с Чекалиных «судебный бан».

СМИ заявили, что блогеры внесли несколько платежей, чтобы полностью погасить свои долги. Блогер Лерчек выплатила налоговой 311 миллионов рублей, после чего погасила еще 296 миллионов рублей задолженности.

Ранее суд арестовал имущество семьи Чекалиных и заморозил их банковские счета в рамках уголовного дела. Супругов обвинили в отклонении от уплаты налогов и обязали выплатить штраф. Из-за блокировки финансов блогеры не смогли уплатить его вовремя. За счет дополнительных начислений по решению налоговой штраф увеличился.