Знаменитости 03 апреля 2024, 10:58 Блогер Карина Кросс потеряла миллионы рублей на своем бренде косметики Shot: блогер Карина Кросс потеряла более 12 млн рублей на своем бренде косметики Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Блогер Карина Кросс (Карина Лазарьянц) в 2023 году потеряла более 12 миллионов рублей на своем бренде косметики. Продажи средств для ухода от ее компании рухнули на 90%, сообщил Telegram-канал Shot.

Фирма ООО «КРОСС КОСМЕТИК» была основана в 2021 году. Отличительной чертой бренда стали необычные каламбурные названия для товаров, например, шампунь «Смойся», гель для душа «Твой гелик» или крем-маска для лица «Богиня маскировки». За первый год работы выручка составила 14 миллионов рублей, что позволило блогеру выйти на чистую прибыль в размере миллиона рублей.

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Однако дальше в бизнесе начались проблемы. В 2023 году выручка от продаж упала до 1,8 миллиона рублей, а компания закрыла год с убытком в 1,3 миллиона рублей.

Ранее певец Сергей Лазарев подал заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда. Он сможет выпускать и продавать под ним канцтовары, обувь и женское белье.