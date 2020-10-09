Блогер Ида Галич и ее муж заразились коронавирусом

Знаменитость приехала поздно вечером вместе с супругом в медицинское учреждение и столкнулась с некоторыми сложностями. Ида рассказала, что первым делом они с Аланом отправились на КТ. Попасть на эту процедуру оказалось непросто, пишет «Экспресс газета».

«Ребята, у нас с мужем ковид. Оказывается, попасть на КТ — это прямо квест», — уточнила Галич.

В настоящий момент телеведущая пока не рассказала подробности о том, как супруги узнали о своем диагнозе и каково их самочувствие. Голос Иды на видео звучит бодро. Поклонники предположили, что болезнь проходит бессимптомно. Подписчики переживают за девушку и желают ей скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что Галич заняла третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых видеоблогеров России по версии Forbes. Она вытеснила певицу Ольгу Бузову, занимавшую эту позицию в прошлом году.