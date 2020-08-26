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    26 августа 2020, 17:31

    Forbes: Собчак снова стала самым высокооплачиваемым блогером в Instagram

    Анастасия Кременчугская

    Ксения Собчак, журналист и телеведущая, второй год подряд занимает первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых блогеров в Instagram по версии Forbes. Рекламные интеграции брендов косметики, кухонной техники и известной марки автомобиля принесли звезде почти два миллиона долларов. Об этом сообщило RNS.
    Forbes: Собчак снова стала самым высокооплачиваемым блогером в Instagram

    «Спектр брендов, которые она рекламирует, широк — это и техника Bork, и косметика Mixit, и автомобили Audi — правда, после того, как Собчак пошутила на тему афроамериканских волнений в США на YouTube-шоу Comment Out, а также написала несколько критических реплик по поводу движения Black Lives Matter в своем Instagram, немецкий автоконцерн разорвал с ней контракт», — написали в Forbes.

    Далее идут певица Полина Гагарина, видеоблогер Ида Галич, которая вытеснила Ольгу Бузову, занимавшую эту строчку в прошлом году, и телеведущая Ксения Бородина.

    В первую десятку также вошли телеведущая Ксения Бородина, Алина Левда, ведущие «Орла и решки» Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко. В рейтинг попал и боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов с доходом в 600 тысяч долларов.

    Новости SMI.FM