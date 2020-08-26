Forbes: Собчак снова стала самым высокооплачиваемым блогером в Instagram

«Спектр брендов, которые она рекламирует, широк — это и техника Bork, и косметика Mixit, и автомобили Audi — правда, после того, как Собчак пошутила на тему афроамериканских волнений в США на YouTube-шоу Comment Out, а также написала несколько критических реплик по поводу движения Black Lives Matter в своем Instagram, немецкий автоконцерн разорвал с ней контракт», — написали в Forbes.

Далее идут певица Полина Гагарина, видеоблогер Ида Галич, которая вытеснила Ольгу Бузову, занимавшую эту строчку в прошлом году, и телеведущая Ксения Бородина.

В первую десятку также вошли телеведущая Ксения Бородина, Алина Левда, ведущие «Орла и решки» Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко. В рейтинг попал и боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов с доходом в 600 тысяч долларов.