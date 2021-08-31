Блогер Джарахов ввязался в потасовку на свадьбе рэпера Моргенштерна

Видеоблогер Эльдар Джарахов прибыл на свадьбу Моргенштерна и Дилары и ввязался в потасовку. Конфликт произошел с одним из молодых людей, который находился на набережной Тараса Шевченко, рядом с Москва-Сити. Там пришвартован теплоход, где должна пройти праздничная вечеринка.

Одновременно с Джараховым на набережную приехала Анастасия Ивлеева. Он оделась в черное платье и закрыла голову черной фатой. В руках у нее был огромный букет красных роз.

Вместе с блогером они начали спускаться на причал, когда один из присутствующих там молодых людей начал обращаться к Джарахову, пытаясь выяснить с ним отношения. Тот отмахивался в ответ, в итоге его оппонент сбил с лица рэпера темные очки. В конце концов их разняли. Ивлеева попыталась при этом сделать вид, что все произошедшее было подготовленным перформансом. После инцидент был исчерпан и они удалились на теплоход.

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