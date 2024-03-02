Знаменитости 02 марта 2024, 18:37 Блогер Давидыч продал золотой BMW ради помощи бойцам в зоне СВО Блогер Давидыч отдал 10 млн рублей бойцам СВО от продажи золотого BMW РИА «Новости»

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Популярный российский автоблогер Эрик Давидыч (Китуашвили) продал свой автомобиль BMW золотого цвета, а вырученные деньги направил на помощь российским военным в зоне специальной операции. Об этом в социальной сети сообщила его супруга Моника.

«Многие спрашивали меня, почему мы продали „золотого“. Все просто. Эрик принял это непростое решение, чтобы парням помочь. На 10 миллионов купили машины, оборудование. „Золотой“ спасет не одну жизнь», — написала она.

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Российский доброволец с позывным Осетин в Telegram-канале подтвердил, что в подразделения на Херсонском направлении поступила помощь от блогера.

«Это пример всем остальным, что делать и как помогать. Причем это не помощь ради контента или хайпа. Птицы, системы РЭБ, транспорт — все привезли и распределили. Спасибо за помощь на передке!» — написал он.

Давидыч прославился благодаря обзорам на автомобили. В беседе с «360» он рассказывал, что любовь к машинам ему передали родители.