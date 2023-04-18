Эксклюзив 18 апреля 2023, 15:00 Автоблогер Давидыч рассказал, кто привил ему любовь к машинам Автоблогер Давидыч: отец научил меня водить, когда я был еще ребенком Телеканал «360»

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Автоблогер Эрик Китуашвили, более известный под псевдонимом Давидыч, рассказал, что в его семье все любили машины. Симпатия передалась и будущему инфлюенсеру. Об этом он сообщил в программе «Жеребцова и точка».

«Мама любила машины, папа любил машины. Мама, беременная мной, приехала в ресторан „Прага“ на Арбате, заказала цыпленка табака, съела его. У нее отошли воды, и она поехала меня рожать. А папа потом приезжал и забирал машину, а сначала думал, что машину угнали, потому что не мог ее найти», — поделился Давидыч.

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По его словам, в детстве у него было много коллекционных машин. Учиться водить он начал, будучи ребенком.

У меня папа работал на Петровке, 38. И когда он заканчивал рабочий день, он мне звонил, говорил, куда ехать. И там была учебная площадка. И он меня сажал в учебную машину, она была не полицейской, служебной. И он меня учил ездить. Поэтому я очень люблю машины. Давидыч

Давидыч признался, что даже не помнит, сколько именно ему было в эти моменты, по его словам, он был очень маленьким. Иногда он садился за руль на колени к отцу.