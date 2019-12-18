Близкие Заворотнюк опубликовали фото журналистов-преследователей

Близкие Анастасии Заворотнюк опубликовали фотографии журналистов, караулящих актрису у больницы, в которой, как они считают, она находится. Журналистов призвали вспомнить о своих родственниках и не переходить границы.

Пост с разоблачением опубликован в аккаунте Instagram «Поддержка Анастасии Заворотнюк». На фотографиях запечатлены мужчины с камерами и телефонами, объективы которых направлены в сторону окон больницы.

В сообщении к фотографии утверждается, что журналисты пытались подкупить персонал больницы, чтобы узнать информацию о состоянии Заворотнюк.

«Предлагать сотрудникам медучреждения торговать информацией о пациентах — это низко. Мы еще раз просим не переходить границы и оставить нас в покое! Просто перенесите ситуацию на себя и поступайте по-человечески. Всем остальным добра!» — написали администраторы аккаунта.

В середине сентября СМИ сообщили, что Заворотнюк госпитализировали с отеком мозга, который появился на фоне тяжелой болезни. Представители актрисы неоднократно просили журналистов не спекулировать на состоянии Заворотнюк. Семья актрисы подтвердила, что она проходит лечение.