Представители Заворотнюк отказались комментировать слухи о «параличе»

Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись Подробнее

По информации неназванного источника канала, опухоль в левом полушарии мозга актрисы якобы спровоцировала паралич правой руки, а затем и всей правой половины тела. Утверждается, что надежд на восстановление у Заворотнюк нет.

Концертный директор актрисы Стас Христов отказался говорить на эту тему.

«Я это не комментирую», — ответил Христов.

Другая неназванная представительница Заворотнюк бросила трубку после озвученного вопроса.

Агентство отметило, что от дочери Анастасии Заворотнюк модельера Анны практически нет никаких вестей. Ее соцсети скудно обновляются — не чаще, чем раз в несколько месяцев. На этой неделе она сообщила, что больше не имеет отношения к магазину D8 Moscow, который она основала осенью.