Представители Заворотнюк отказались комментировать слухи о «параличе»
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По информации неназванного источника канала, опухоль в левом полушарии мозга актрисы якобы спровоцировала паралич правой руки, а затем и всей правой половины тела. Утверждается, что надежд на восстановление у Заворотнюк нет.
Концертный директор актрисы Стас Христов отказался говорить на эту тему.
«Я это не комментирую», — ответил Христов.
Другая неназванная представительница Заворотнюк бросила трубку после озвученного вопроса.
Агентство отметило, что от дочери Анастасии Заворотнюк модельера Анны практически нет никаких вестей. Ее соцсети скудно обновляются — не чаще, чем раз в несколько месяцев. На этой неделе она сообщила, что больше не имеет отношения к магазину D8 Moscow, который она основала осенью.