  • Представители Заворотнюк отказались комментировать слухи о «параличе»

    11 декабря 2019, 17:36

    Ирина Нагайникова

    По информации Telegram-канала Mash, актриса Анастасия Заворотнюк может остаться парализованной до конца жизни. ИА Nation News связалось с представителями актрисы, чтобы прояснить ситуацию.
    Представители Заворотнюк отказались комментировать слухи о «параличе»

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    По информации неназванного источника канала, опухоль в левом полушарии мозга актрисы якобы спровоцировала паралич правой руки, а затем и всей правой половины тела. Утверждается, что надежд на восстановление у Заворотнюк нет.

    Концертный директор актрисы Стас Христов отказался говорить на эту тему.

    «Я это не комментирую», — ответил Христов.

    Другая неназванная представительница Заворотнюк бросила трубку после озвученного вопроса.

    Агентство отметило, что от дочери Анастасии Заворотнюк модельера Анны практически нет никаких вестей. Ее соцсети скудно обновляются — не чаще, чем раз в несколько месяцев. На этой неделе она сообщила, что больше не имеет отношения к магазину D8 Moscow, который она основала осенью.