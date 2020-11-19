Близкие рассказали о долгой тяжелой болезни Виктюка

Режиссер Роман Виктюк много лет страдал от рака. Усугубило состояние заражение коронавирусом.

«Виктюк всегда стойким и жизнерадостным был, а в последнее время что-то сник и высох, очень сильно похудел. Видимо, рак его медленно съедал. Но ковид добил», — рассказали близкие режиссера в интервью сайту kp.ru.

Виктюк уже попадал в реанимацию, но врачам удалось стабилизировать состояние режиссера. А вот второй кризис он уже не пережил. Близкие пояснили, что коронавирус «ударил по сосудам», что привело к инсульту. Официальной причиной смерти стала тромбоэмболия.

Романа Виктюка не стало 17 ноября. Прощание назначено на завтра, 20 ноября. Траурное мероприятие решено провести в театре режиссера. Прощание пройдет в открытом формате, с артистом смогут попрощаться коллеги и поклонники его творчества.

Режиссер поставил несколько десятков кинокартин и больше сотни спектаклей. Коллеги, ученики, близкие признают неоспоримый талант Виктюка и отмечают, что ему удалось создать «важную, самобытную страницу в истории российского театра».