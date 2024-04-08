08 апреля 2024, 11:45
Пьеха сообщил о плановой реабилитации Носкова
Стас Пьеха: перенесший инсульт певец Носков находится на плановой реабилитации
Коллега певца Николая Носкова Стас Пьеха рассказал о том, что артист решил не принимать участие в мемориальном концерте в Москве из-за плановой реабилитации. Этой информацией он поделился в разговоре с Пятым каналом.
«Носков сегодня не смог, реабилитацию проходит плановую», — проговорился Пьеха
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В конце прошлого года должен был пройти концертный тур Носкова, который в итоге так и не состоялся. По имеющейся информации, отмена гастролей была связана с ухудшением состояния здоровья артиста.
Однако родные артиста не делали публичных заявлений о его самочувствии. Предполагается, что они предпочли держать эту информацию в тайне от широкой общественности.
Осенью Носкову стало плохо во время концерта в Сочи. Артист ушел со сцены прямо во время выступления.
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