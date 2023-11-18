Знаменитости 18 ноября 2023, 23:33 Николаю Носкову стало плохо во время концерта в Сочи РИА «Новости»

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Певец Николай Носков экстренно прервал концерт в Сочи из-за внезапного ухудшения самочувствия. Об этом сообщил Telegram-канал «Сочи № 1».

Артист ушел со сцены прямо во время выступления, так как ему резко стало плохо. Он не допел свой хит «Снег», но публика поддержала кумира и стала подпевать куплеты под аккомпанемент музыкантов. Артист не вернулся к фанатам, и концерт закончился. Представители Носкова высказались о случившемся в его Telegram-канале.

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«Не сердитесь и не обижайтесь. Николай выступил, как смог», — написали они.

Ранее певца Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) госпитализировали после того, как он потерял сознание на концерте в Севастополе. Его доставили в больницу с расстройством вегетативной нервной системы.

Музыкант Дима Билан в октябре отменил ближайшие выступления из-за болезни. В соцсетях артист поблагодарил подписчиков за беспокойство и сообщил, что все «идет стабильно и нормально».