    28 января 2020, 12:47

    Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о позднем материнстве

    Ольга Ситникова

    Актриса театра и кино Эвелина Бледанс и теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева отрицательно отреагировали на высказывание актера и певца Михаила Боярского. Он заявил, что «в старости родить ребенка — это не мечта, а придурь». Об этом сообщил сайт «Ридус».

    Эвелина Бледанс отметила, что она «еще не такой старый родитель», чтобы расстраиваться из-за этих слов. Своего сына она родила в 43 года. Медики диагностировали мальчику синдром Дауна, но актриса не стесняется показывать ребенка и рассказывает о его успехах.

    «Пусть говорит что хочет. Не буду спорить с Боярским», — пояснила она.

    Однако Леру Кудрявцеву высказывание Боярского возмутило гораздо больше. Дочь у нее появилась в 47 лет.

    «Пошел Михаил Боярский на *** со своими высказываниями», — подчеркнула телеведущая.

    По ее мнению, других слов, которые отразили бы ее точку зрения, найти нельзя. Кудрявцева уточнила, что категорически не согласна с подобной позицией.

    Ранее Михаил Боярский обратил внимание на то, что желание родить ребенка в пенсионном возрасте — «придурь». Актер отметил, что если его жена снова решит забеременеть, это значит, у нее «с мозгами не все в порядке».