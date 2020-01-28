Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о позднем материнстве

Эвелина Бледанс отметила, что она «еще не такой старый родитель», чтобы расстраиваться из-за этих слов. Своего сына она родила в 43 года. Медики диагностировали мальчику синдром Дауна, но актриса не стесняется показывать ребенка и рассказывает о его успехах.

«Пусть говорит что хочет. Не буду спорить с Боярским», — пояснила она.

Однако Леру Кудрявцеву высказывание Боярского возмутило гораздо больше. Дочь у нее появилась в 47 лет.

«Пошел Михаил Боярский на *** со своими высказываниями», — подчеркнула телеведущая.

По ее мнению, других слов, которые отразили бы ее точку зрения, найти нельзя. Кудрявцева уточнила, что категорически не согласна с подобной позицией.

Ранее Михаил Боярский обратил внимание на то, что желание родить ребенка в пенсионном возрасте — «придурь». Актер отметил, что если его жена снова решит забеременеть, это значит, у нее «с мозгами не все в порядке».