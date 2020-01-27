27 января 2020, 15:57
Боярский: рождение детей в пенсионном возрасте — это придурь
Актер Михаил Боярский назвал «придурью» желание родить ребенка в пенсионном возрасте. Артиста процитировали «Дни.ру».
По данным издания, Боярский признался, что если его супруга вновь захочет забеременеть, то это будет значить, что у нее «с мозгами не все в порядке». По его словам, надо рассчитывать только на себя, поскольку «маленький человек с трудом донесет гроб до могилы».
«Перспективы не вижу», — пояснил актер.