По данным издания, Боярский признался, что если его супруга вновь захочет забеременеть, то это будет значить, что у нее «с мозгами не все в порядке». По его словам, надо рассчитывать только на себя, поскольку «маленький человек с трудом донесет гроб до могилы».

«Перспективы не вижу», — пояснил актер.