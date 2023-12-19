Знаменитости 19 декабря 2023, 20:02 Больше всех. Пугачева подняла ценник на новогодний корпоратив до 44 миллионов Super: Пугачева заработает почти 45 миллионов рублей за корпоратив на Новый год РИА «Новости»

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Российская певица Алла Пугачева, которая в последние два года очень редко приезжает на Родину, подняла ценник на новогодние корпоративы. За свое выступление артистка попросила 44,9 миллиона рублей. Об этом сообщил журнал Super.

По данным издания, гораздо скромнее запросы у ее коллег по цеху. К примеру, Валерий Леонтьев готов выступить за 10,8 миллиона рублей. Бывший супруг Пугачевой — Филипп Киркоров — споет на корпоративе за 10 миллионов рублей.

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Григорий Лепс может отказаться от празднования Нового года с друзьями и выступить на чужом празднике, если ему заплатят 9,85 миллиона рублей. Даже у солиста «Руки вверх!» Сергея Жукова ценник ниже, чем у Примадонны — восемь миллионов рублей.

До пандемии коронавируса Пугачева просила за свое выступление на мероприятиях 400 тысяч евро, что по текущему курсу составляет 39,5 миллиона рублей.

Ранее актер Станислав Садальский заявил, что российские артисты не нужны в других странах. Он пожалел Пугачеву, которая из-за переезда в Израиль лишилась части своих доходов.