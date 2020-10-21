Билли Айлиш выложила фото своих кроссовок с оптической иллюзией

Певица купила пару Nike Air More Uptempo. В комментариях мнения по поводу цвета обуви разделились. Кто-то назвал их бело-розовыми, а кто-то бело-зелеными.

Сама Билли Айлиш уточнила, что на самом деле кроссовки бело-зеленые и в доказательство показала описание товара с пометкой «мятно-белые». Ее очень удивило, что бело-розовой обувь назвал даже ее отец.

«Я не представляю, что с вами случилось в чертовом детстве, но откуда бело-розовый?» —написала она.

Ранее стало известно, что в Сети набирает популярность новая оптическая иллюзия — снимок с необычным сортом яблока. Мякоть этого фрукта имеет такой же цвет, что и кожура из-за чего можно не сразу заметить, что яблоко надкушено.

Фотографию на Reddit разместила пользователь под ником KirasStar. Пост набрал более 70 тысяч лайков.

Многие пользователи отметили, что не сразу поняли, что яблоко не целое. В частности NST92 написал, что у него ушло около пяти секунд, чтобы разобраться в снимке и определить где кожура, а где мякоть. Другие юзеры окрестили такие яблоки «кровавыми».