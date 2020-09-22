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    22 сентября 2020, 23:35

    Новая оптическая иллюзия с «кровавым» яблоком появилась в Сети

    Арина Гудилова

    В Сети набирает популярность новая оптическая иллюзия — снимок с необычным сортом яблока. Мякоть этого фрукта имеет такой же цвет, что и кожура из-за чего можно не сразу заметить, что яблоко надкушено.

    Фотографию на Reddit разместила пользователь под ником KirasStar. Пост набрал более 70 тысяч лайков.

    «Мякоть этого яблока — того же цвета, что и кожура», — подписала она публикацию.

    Новая оптическая иллюзия с «кровавым» яблоком появилась в Сети | Изображение 1
    Источник фото: Reddit

    Многие пользователи отметили, что не сразу поняли, что яблоко не цельное. В частности NST92 написал, что у него ушло около пяти секунд, чтобы разобраться в снимке и определить где кожура, а где мякоть. Другие юзеры окрестили такие яблоки «кровавыми».

    Пользователь Coyltonian рассказал, что подобный сорт яблок выращивали в его старом доме. По его словам, они хорошо подходят для готовки, так как сохраняют свой насыщенный красный цвет.

    На днях пользователи оптическую иллюзию нашли на снимке на фото с певицей Валерией в Instagram. Кадр сделан с такого ракурса, что одну ногу Валерии совершенно не видно.

    Новости SMI.FM