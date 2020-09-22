Новая оптическая иллюзия с «кровавым» яблоком появилась в Сети

В Сети набирает популярность новая оптическая иллюзия — снимок с необычным сортом яблока. Мякоть этого фрукта имеет такой же цвет, что и кожура из-за чего можно не сразу заметить, что яблоко надкушено.

Фотографию на Reddit разместила пользователь под ником KirasStar. Пост набрал более 70 тысяч лайков.

«Мякоть этого яблока — того же цвета, что и кожура», — подписала она публикацию.

Источник фото: Reddit

Многие пользователи отметили, что не сразу поняли, что яблоко не цельное. В частности NST92 написал, что у него ушло около пяти секунд, чтобы разобраться в снимке и определить где кожура, а где мякоть. Другие юзеры окрестили такие яблоки «кровавыми».

Пользователь Coyltonian рассказал, что подобный сорт яблок выращивали в его старом доме. По его словам, они хорошо подходят для готовки, так как сохраняют свой насыщенный красный цвет.

На днях пользователи оптическую иллюзию нашли на снимке на фото с певицей Валерией в Instagram. Кадр сделан с такого ракурса, что одну ногу Валерии совершенно не видно.