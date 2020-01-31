Билли Айлиш раскритиковала своих двойников

Источник: Instagram исполнительницы

Она выложила фотографию девушки, которая в стиле исполнительницы и идет по улице в сопровождении нескольких охранников. Билли попросила перестать устраивать подобные розыгрыши. «Это небезопасно для вас и жестоко по отношению к тем, кто принимает вас за меня», — написала она.

Также артистка высмеяла теплые носки пранкерши, заметив, что очень «неуважительно носить ЭТО, притворяясь ее двойником».

Недавно стало известно, что Билли будет выступать на 92-й церемонии вручения премии «Оскар». Об этом она также сообщила в своем Instagram.

Поразила общественность также Елена Малышева. Она рассмешила пользователей интернета тем, что в программе «Жить здорово!» попыталась напеть песню Билли Айлиш. Видео быстро стало вирусным породило множество мемов. Хотя некоторые пользователи посоветовали Малышевой пригласить на программу психиатра.