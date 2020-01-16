Малышева перепела Билли Айлиш

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» напела песню Bad Guy из репертуара Билли Айлиш. Самый известный теледоктор России призналась, что давно симпатизирует молодой исполнительнице.

Елена Малышева пригласила в студию парня, который лечился от синдрома Туретта. Этим же заболеванием, при котором человек непроизвольно дергается или в его речи возникают вокальные тики, страдает певица Билли Айлиш.

«Какой красивый мальчик. Совсем другой. Как тебе Билли Айлиш?» — обратилась телеведущая к гостю в студии.

Парень ответил, что Айлиш «хорошая». На это Елена Малышева призналась, что исполнительница ей тоже нравится, и напела мелодию Bad Guy.

Фрагмент программы завирусился в Сети и вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Большинство оставивших комментарий уверены: у Малышевой «не все в порядке с головой», а потому на программу она должна приглашать психиатра.

Источник фото: скриншот Instagram

Источник фото: скриншот «ВКонтакте»

«Хайпит», — заключила прокомментировавшая ролик на YouTube Мирослава Егорова.