Билл Гейтс заразился коронавирусом

Американский миллиардер Билл Гейтс получил положительный результат теста на коронавирус. О своем заболевании ковидом он сообщил в соцсетях.

«Я получил положительный результат теста на COVID-19. Я испытываю легкие симптомы и по советам специалистов изолировался до тех пор, пока не выздоровею», — написал Гейтс в Twitter.

Позже он уточнил, что прошел вакцинацию против ковида, а также получил бустерную дозу препарата. По словам миллиардера, Фонд Билла и Мелинды Гейтс планировал провести встречу впервые за прошедшие два года. Мероприятие решили не отменять, а Гейтс сможет увидеться с участниками встречи по видеосвязи.

Бизнесмен хочет поблагодарить сотрудников за усердную работу. Он заявил, что основанный им фонд примет все меры, чтобы человечество больше никогда не столкнулось с другой пандемией.

Ранее Гейтс предложил создать организацию по выявлению новых пандемий. По его словам, в такой организации должны присутствовать различные специалисты международного класса, начиная от эпидемиологов и заканчивая разработчиками технологий. Управление должна взять на себя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).