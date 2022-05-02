Билл Гейтс предложил создать организацию по выявлению новых пандемий

Основатель Microsoft, предприниматель и филантроп Билл Гейтс считает необходимым создать организацию из международных экспертов, которые могли бы выявлять новые пандемии. Об этом он рассказал в беседе с Financial Times.

В такой организации Гейтс ожидает видеть самых различных специалистов, начиная от эпидемиологов, и заканчивая разработчиками технологий. Организацией, как полагает миллиардер, должна управлять Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Также, по мнению, основателя Microsoft, для предотвращения новой пандемии нужно гораздо больше инвестиций «от имени граждан мира».

В феврале стало известно, что Гейтс написал книгу. Работа получила название «Как предотвратить следующую пандемию». В книге Гейтс перечисляет конкретные шаги, которые позволят не только остановить будущие пандемии, но помогут улучшить общемировую систему здравоохранения. Также в книге будет приведен подробный рассказ о его беседах с лидерами общественного здравоохранения. Работа основателя Microsoft выйдет в свет в мае 2022 года.