Знаменитости 12 марта 2024, 19:02 Билан вскоре может впервые стать отцом «7Дней»: помощница Димы Билана Алена Усачева беременна от певца Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певец Дима Билан может скоро стать отцом. Исполнитель сейчас состоит в близких отношениях со своей помощницей Аленой Усачевой, которая, вероятно, беременна от него, об этом сообщило издание «7Дней.ру».

Несколько лет назад артист поделился со слушателями своими мыслями о создании семьи и желании стать папой. В одном из интервью он рассказал, что хотел бы быть родителем девяти или десяти детей.

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Недавно в СМИ начала просачиваться информация о том, что Алена Усачева беременна. Некоторые источники утверждают, что именно Билан — отец будущего ребенка девушки. В социальных сетях Алену уже даже называют «беременной женой» певца.

Однако подтверждения этой информации пока нет. Так, продюсер певца Яна Рудковская заявила, что ничего не знает о подозреваемом отцовстве артиста.

Ранее внебрачный сын актера Дмитриева Нагиева нашелся спустя 15 лет. Шоумену приписывают роман с телеведущей Натальей Коваленко в середине нулевых годов, в результате которого и родился ребенок.