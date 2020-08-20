Билан расстроился из-за пластика в море в Крыму
Билан опубликовал у себя в соцсети видеоролик с Южного берега Крыма. В комментарии к нему, он рассказал, что плавал на арендованной яхте вдали от берега. За семь часов морской прогулки музыкальный исполнитель раза три видел пластиковые предметы — тарелки, обертки от мороженого.
«Не смог проплыть мимо, прыгнул поймать врага», — написал Билан.
Певец призвал своих поклонников ответственнее относиться к окружающей среде, отметила «Газета.ru». Океан и море очищают душу и организм, написал Билан. По его словам, без этой среды невозможно жить.
«Люди, подумайте еще раз, прежде чем бездумно бросить!» — написал Билан.
С 1 августа в 11 городских округах Московской области заработали площадки для мусора больших размеров. В них можно выбросить старую мебель, технику, одежду, стекло, металл.