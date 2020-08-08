Мегабаки для утилизации отходов существуют в Подмосковье уже неделю. Как они работают
Мегабак стал воплощением программы правительства Московской области по утилизации габаритных отходов. При этом большие контейнеры установлены каждый под отдельный вид мусора. В них можно выкинуть старую мебель, технику, одежду, стекло, металл.
Тем, кто впервые правильно утилизирует мегамусор, положен подарок от волонтеров. Они могут также подсказать, куда что выбросить. Пока они есть у каждого мегабака.
«Здесь дерево — значит, тут мебель и разные [вещи] из дерева. Тут текстиль, ткани, одежда, сумки, там бытовая техника, стекла и прочие отходы», — показала волонтер Екатерина Митина корреспонденту «360».
Если нет возможности самим везти старую мебель и технику на площадку мегабака, можно обратиться в управляющую компанию. Они соберут все ненужное и доставят сюда. На вторсырье пойдут дерево, текстиль, стекло, пластик и бумага на ближайших подмосковных КПО.
Площадок пока немного, потому что проект пилотный. Но именно по их работе власти региона решат, сколько и где еще установить. Конечно, учтут пожелания местных жителей.
«Всего на территории МО в этом проекте принимают участие 11 муниципалитетов, мы — одни из этих 11. Сам проект, он запущен с 1 августа 2020 года. Достаточно активно жители округа включились в эту программу, вот за неделю реализации этого проекта мы наблюдаем очень большую активность жителей», — отметила начальник управления ЖКХ администрации в городском округе Домодедово Татьяна Калямина.
Чтобы узнать, где находится ближайший Мегабак, нужно зайти на сайт мегабак.рф.