Мегабаки для утилизации отходов существуют в Подмосковье уже неделю. Как они работают

Утилизировать крупногабаритные отходы нужно правильно. И мы вам расскажем, как это делать. С 1 августа в 11 городских округах Московской области заработали площадки для мусора больших размеров.

Мегабак стал воплощением программы правительства Московской области по утилизации габаритных отходов. При этом большие контейнеры установлены каждый под отдельный вид мусора. В них можно выкинуть старую мебель, технику, одежду, стекло, металл.

Тем, кто впервые правильно утилизирует мегамусор, положен подарок от волонтеров. Они могут также подсказать, куда что выбросить. Пока они есть у каждого мегабака.

«Здесь дерево — значит, тут мебель и разные [вещи] из дерева. Тут текстиль, ткани, одежда, сумки, там бытовая техника, стекла и прочие отходы», — показала волонтер Екатерина Митина корреспонденту «360».

Мегабак, Домодедово

Если нет возможности самим везти старую мебель и технику на площадку мегабака, можно обратиться в управляющую компанию. Они соберут все ненужное и доставят сюда. На вторсырье пойдут дерево, текстиль, стекло, пластик и бумага на ближайших подмосковных КПО.

Площадок пока немного, потому что проект пилотный. Но именно по их работе власти региона решат, сколько и где еще установить. Конечно, учтут пожелания местных жителей.

«Всего на территории МО в этом проекте принимают участие 11 муниципалитетов, мы — одни из этих 11. Сам проект, он запущен с 1 августа 2020 года. Достаточно активно жители округа включились в эту программу, вот за неделю реализации этого проекта мы наблюдаем очень большую активность жителей», — отметила начальник управления ЖКХ администрации в городском округе Домодедово Татьяна Калямина.

Чтобы узнать, где находится ближайший Мегабак, нужно зайти на сайт мегабак.рф.