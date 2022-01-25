Билан ответил на провокационный разбор его интервью Собчак

Психолог Светлана Филатова сделала разбор интервью Димы Билана у Ксении Собчак. Исполнителю это не понравилось. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Филатова намекнула в своем разборе, что Билан скрывает от всех свою настоящую ориентацию. Певец заявил, что многое из сказанного ею является неправдой, и отметил, что такое поведение не очень красиво.

«Как можно строить профессию на том, чтобы осуждать других? Если у вас есть какая-то хрестоматия в голове, если у вас есть христианство, вы не имеете права это делать, ну не имеете!» — написал артист в своем Instagram.

Ранее в интервью Собчак Билан признался, что врач поставил ему диагноз «алкоголизм», последнюю стадию. Исполнитель признался, что уже около четырех лет испытывает трудности со спиртным. Срывы на алкоголь у него происходят примерено два раза в месяц.

«Я, к сожалению, имею такую проблему, признаюсь тебе только… Я не могу остановиться, когда выпиваю», — рассказал Билан.

Певца неоднократно замечали в нетрезвом виде на концертах.