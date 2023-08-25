Знаменитости 25 августа 2023, 04:58 «Безумно волновалась». Анна Семенович рассказала о своей работе в ЗАГСе Певица Семенович поработала регистратором в ЗАГСе и оформила 12 пар РИА «Новости»

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Певица Анна Семенович поработала регистратором в ЗАГСе и оформила 12 браков в рамках Московского урбанистического форума. Об этом сообщил Пятый канал.

«Здесь царит океан любви, море улыбок, море счастья, море цветов. Это такая благостная миссия: соединять влюбленные сердца. <…> Я безумно волновалась, когда бракосочетала первую пару», — заявила артистка.

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Звезда отметила, что наибольшее восхищение у нее вызывает фраза «Я объявляю вас мужем и женой». Эти слова идеально передают атмосферу момента. По словам Семенович, регистрировать свои отношения на законном уровне — нормальная практика. Однако для такого ответственного этапа влюбленным нужно быть уверенными друг в друге.

Певица призналась, что на форуме встретила пары разных возрастов. По ее мнению, выходить замуж можно как в 20, так и в 40 лет. Главное в этом деле — любовь.

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