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    12 августа 2021, 13:46

    «Безумие заразно». Добровинский — о запрете Киркорову въезжать на Украину

    Александр Блинов, Мария Бокарева

    Власти Украины вслед за Литвой запретили въезд Филиппу Киркорову, чтобы получить свою минуту славы за счет певца. Такое мнение «360» высказал адвокат Александр Добровинский.

    В январе Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет. А теперь артисту решили на три года закрыть въезд на Украину. По мнению Добровинского, тут прослеживается связь.

    «Безумие заразно, и вслед за Литвой украинские политики решили поймать свою минуту славы за счет Филиппа Киркорова», — отметил адвокат.

    Добровинский дал понять, что готов защищать интересы исполнителя в суде.

    «Надеюсь, МИД и службы безопасности Украины, в отличие от литовских, хотя бы лучше подготовятся к судебными действиям, если они случатся», — заявил он.

    В СБУ ранее сообщили, что решили запретить Киркорову въезд на Украину в интересах обеспечения национальной безопасности. Причем такое решение приняли еще 7 июня.

    Минкультуры Украины в июне внесло Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности. Однако позже сообщили, что артиста исключили из черного списка.