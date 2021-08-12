Власти Украины вслед за Литвой запретили въезд Филиппу Киркорову, чтобы получить свою минуту славы за счет певца. Такое мнение «360» высказал адвокат Александр Добровинский.

В январе Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет. А теперь артисту решили на три года закрыть въезд на Украину. По мнению Добровинского, тут прослеживается связь.

«Безумие заразно, и вслед за Литвой украинские политики решили поймать свою минуту славы за счет Филиппа Киркорова», — отметил адвокат.

Добровинский дал понять, что готов защищать интересы исполнителя в суде.

«Надеюсь, МИД и службы безопасности Украины, в отличие от литовских, хотя бы лучше подготовятся к судебными действиям, если они случатся», — заявил он.

В СБУ ранее сообщили, что решили запретить Киркорову въезд на Украину в интересах обеспечения национальной безопасности. Причем такое решение приняли еще 7 июня.

Минкультуры Украины в июне внесло Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности. Однако позже сообщили, что артиста исключили из черного списка.