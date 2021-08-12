Певцу Филиппу Киркорову запретили въезд на Украину. Соседнюю страну он не сможет посещать в течение трех лет.

Министерство культуры и информационной политики внесло Киркорова в список лиц, представляющих угрозу Украине, в июне. Позже в пресс-службе ведомства сообщили, что российского артиста исключили из черного списка из-за нового обращения Службы безопасности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Украинские национальные новости» (УНН).

«В интересах обеспечения национальной безопасности Украины 7 июня 2021 года Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда запрашиваемому вами лицу (Киркорову — прим. ред.) на территорию Украины сроком на три года», — сообщили в СБУ украинскому информационному агентству.

В августе 2015 года на Украине был составлен список артистов, которые «создают угрозу национальной безопасности» страны. В него попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Перечень постоянно пополняется.

В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности» Украины. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется, например, в апреле этого года в него попал Моргенштерн, а в феврале — три музыканта из коллектива «Хор Турецкого».