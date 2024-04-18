Знаменитости 18 апреля 2024, 11:49 Безрукова назвала содержанство выбором самих женщин Актриса Безрукова назвала содержанство достойным уважения выбором самих женщин РИА «Новости»

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Актриса Ирина Безрукова заявила, что быть содержанкой — выбор самой женщины, который достоин уважения. Такое мнение она высказала в интервью порталу NEWS.ru.

«Это их выбор, и на этой планете любой выбор уважаем», — заявила Безрукова.

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Актриса привела две главные причины, по которым женщина может решиться на роль содержанки. Первая — от «отчаяния» и желания обеспечить своего ребенка. Вторая причина, по мнению актрисы, кроется в отсутствии моральных принципов и устоев у женщины.

Безрукова привела примеры из классической литературы, где часто встречаются истории о женщинах, выбравших путь содержанки ради блага своих детей.

Сама актриса была замужем два раза. Ее первый брак был с Игорем Ливановым, второй- с Сергеем Безруковым. В марте артистка сообщила, что на данный момент свободна.

В день своего 59-летия Безрукова снялась обнаженной. Она поделилась откровенной фотографией с поклонниками.