Знаменитости 30 января 2024, 13:54 Актер Сергей Безруков включил «Калину красную» и «Пять вечеров» в личный топ фильмов для души

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Актер Сергей Безруков составил личный топ фильмов для души. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция».

«Я ни в коем случае не кинокритик, но тоже задумался, а что бы выбрал я. <…> Ориентировался на то, что готов смотреть и пересматривать», — высказался артист.

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В список он включил такие картины, как «Пять вечеров», «Калина красная», «Не стреляйте в белых лебедей» и «Обломов».