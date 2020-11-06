Актер Смолкин назвал смерть Жванецкого «потерей для мировой литературы»

Актер рассказал, что они с писателем не были очень близкими друзьями, но очень хорошо общались в период его жизни в Ленинграде. Смолкин несколько раз приезжал в гости к сатирику в Одессу. Артист подчеркнул, что Жванецкий — «исключительное явление мировой литературы».

«Именно мировой, а не русской или советской. У него были повернуты мозги так, что он замечал то, чего не чувствовали другие. Он все видел по-другому. Его смерть — огромное потеря!» — заключил Смолкин.

Народный артист РФ, лауреат премии президента России Михаил Жванецкий скончался в пятницу, 6 ноября. Ему было 86 лет.

Недавно сатирик заявлял, что оставляет сцену из-за возраста и потери трудоспособности. Он пояснил, что хочет «стареть дома». В июне 2020 года артист жаловалсяна плохое самочувствие.