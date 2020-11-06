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    06 ноября 2020, 18:26

    Актер Смолкин назвал смерть Жванецкого «потерей для мировой литературы»

    Полина Петрова

    Заслуженный артист России Борис Смолкин заявил, что смерть писателя-сатирика Михаила Жванецкого является утратой не только для его родных, но и для культуры всего мира, пишет сайт «Петербургский дневник».
    Актер Смолкин назвал смерть Жванецкого «потерей для мировой литературы»

    Актер рассказал, что они с писателем не были очень близкими друзьями, но очень хорошо общались в период его жизни в Ленинграде. Смолкин несколько раз приезжал в гости к сатирику в Одессу. Артист подчеркнул, что Жванецкий — «исключительное явление мировой литературы».

    «Именно мировой, а не русской или советской. У него были повернуты мозги так, что он замечал то, чего не чувствовали другие. Он все видел по-другому. Его смерть — огромное потеря!» — заключил Смолкин.

    Народный артист РФ, лауреат премии президента России Михаил Жванецкий скончался в пятницу, 6 ноября. Ему было 86 лет.

    Недавно сатирик заявлял, что оставляет сцену из-за возраста и потери трудоспособности. Он пояснил, что хочет «стареть дома». В июне 2020 года артист жаловалсяна плохое самочувствие.