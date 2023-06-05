Знаменитости 05 июня 2023, 23:02 «Берешь деньги с обманутых людей». Блогер Стас Ай Как Просто припомнил Собчак пиар Блиновской Блогер Стас Ай Как Просто осудил Собчак за сотрудничество с Блиновской РИА «Новости»

Читать 360tv в

Блогер Стас Васильев, известный как Стас Ай Как Просто, высказал свое негодование в адрес Ксении Собчак из-за Елены Блиновской. В шоу «Осторожно, Собчак» он припомнил ведущей сотрудничество с «королевой марафонов».

Блогер назвал Блиновскую обманщицей, зарабатывающей на слабостях людей. По его мнению, она «губит огромное количество жизней». И припомнил Собчак, как та была на юбилее блогерши и взяла у нее интервью.

Реклама

«Люди у нее от рака лечатся. Она и беременности способствует… Если ты где-то выступил за деньги, то, получается, ты пиаришь этого человека. Ты Блиновской выражала уважение, говорила, что она офигенная. Ты берешь деньги с обманутых людей», — заключил Васильев.

Собчак в ответ попыталась оправдаться, убеждая собеседника, что не называла Блиновскую «офигенной марафонисткой». Она добавила, что на тот момент блогерша «честно зарабатывала деньги».

«Я не вижу ничего аморального в том, чтобы выступить у человека, который советует отпускать шарики в небо. Человек просто всю жизнь копил, чтобы мы с [Иваном] Ургантом выступили у нее», — добавила телеведущая.

Ранее сообщалось, что у Елены Блиновской — создательницы «Марафона желаний», а также ее супруга нашли незаконный яхт-клуб. Супругам частично принадлежит глэмпинг «Точка Немо», расположенный на берегу Волги в Ярославской области.