Знаменитости 07 марта 2024, 11:34 «Беременность была нелегкой». Актриса Галь Гадот сообщила о рождении дочки Актриса Галь Гадот стала мамой в четвертый раз Netflix/Keystone Press Agency/globallookpress

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Звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот родила четвертую дочку. О пополнении в семье она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Моя милая девочка, добро пожаловать. Беременность была нелегкой, но мы справились», — написала актриса.

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Дочку решили назвать Ори, что в переводе с иврита означает «мой свет», пояснила актриса.

«Наши сердца полны благодарности. Добро пожаловать в дом девочек, папа у нас тоже крутой», — добавила звезда.

Гадот нечасто рассказывает поклонникам о личной жизни. О четвертой беременности появилась информация только в конце прошлого года, когда артистка участвовала в политической конференции.

Актриса состоит в браке с израильским предпринимателем Яроном Версано с 2009 года.

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова также весной прошлого года впервые стала мамой. Она призналась, что после родов у нее появилась забывчивость.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.