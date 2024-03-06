Знаменитости 06 марта 2024, 17:41 Певица IOWA призналась, что стала очень забывчивой после рождения ребенка

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Екатерина Иванчикова, известная как солистка группы IOWA, весной прошлого года впервые стала мамой. Она призналась, что после родов стала очень забывчивой, сообщил сайт lady.mail.ru.

Также после рождения сына певицу стало меньше волновать то, что причиняло беспокойство ранее. Теперь в своей жизни артистка стала замечать только самые важные моменты, сообщил сайт kp.ru.

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«Еще я стала очень любить жемчуг, поскольку он у меня ассоциируется с молоком, а я до сих пор кормлю грудью», — отметила Иванчикова.