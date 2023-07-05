Знаменитости 05 июля 2023, 20:49 Бенедикт Камбербэтч вернется в киновселенную Marvel Британский актер Бенедикт Камбербэтч сообщил, что вернется в проекты кинокомпании Marvel РИА «Новости»

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Актер из Великобритании Бенедикт Камбербэтч сообщил, что возвращается к работе с американской кинокомпанией Marvel. Об этом он рассказал на открытой лекции в лондонском культурном центре JW3. Кадры мероприятия опубликовали на YouTube.

Актера спросили, в каких проекта он планирует принять участие в ближайшее время.

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«В следующем году [у меня] будет несколько проектов у Marvel», — отметил Камбербэтч.

Звезда сериала «Шерлок» не уточнил, о каких именно проектах американской кинокомпании идет речь. Daily Express предположил, что, скорее всего, артист примет участие в продолжении истории о Докторе Стрэндже. Вероятно, Камбербэтч появится в и фильме «Мстители: Династия Канга», который должен выйти в прокат в 2026 году. Дата премьеры «Доктора Стрэнджа 3» пока неизвестна.

Сейчас Камбербэтч работает над новым фильмом в качестве исполнительного продюсера. В этой киноленте главные роли достались «второму человеку-пауку» Эндрю Гарфилду и Флоренс Пью.