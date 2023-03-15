Культура 15 марта 2023, 15:14 Стало известно, кто исполнит главные роли в новом фильме Бенедикта Камбербэтча Википедия

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В новом фильме, исполнительным продюсером которого стал британский актер Бенедикт Камбербэтч, главные роли сыграют Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой издание Deadline.

Известно, что проекту дали название We live in time, однако подробности сюжета держат в секрете. По данным источников, это будет забавная, очень трогательная и захватывающая истории любви. К съемкам планируют приступить уже в этом году.

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Режиссером проекта станет Джон Кроули, который снял номинированную на «Оскар» драму «Бруклин». А сценарий к нему напишет Ник Пэйн, известный по сериалу «Корона».

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Отмечается, что Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью впервые снимутся в одном проекте.

Актриса известна зрителям по фильмам «Чудо», «Хороший человек». Летом выйдет в прокат картина с ее участием «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, а осенью — вторая часть «Дюны».

Эндрю Гарфилд успел прославится ролями в «Человеке-пауке», «Тик… Тик… Бум!» и «Под знаменем небес».

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