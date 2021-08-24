Бена Аффлека заметили в салоне Тиффани за выбором обручальных колец

Известного голливудского актера Бена Аффлека заметили за выбором обручальных колец у Тиффани. Не так давно актер возобновил свои отношения с Дженнифер Лопес. Фанаты предположили, что подарок он выбирал именно для нее. Об этом сообщили Nation News.

Он совершал прогулку со своей матерью и сыном Самюэлем. Во время променада Аффлек решил посетить салон Тиффани в Сенчури-Сити, Калифорния. Однако точной информации о том, с какой целью актер решил зайти в ювелирный магазин, не поступало.

Ранее актер уже делал предложение Лопес в далеком 2002-м году. На тот момент пара была еще вместе, однако знаменитости разошлись до того, как свадьба состоялась. На тот момент им пришлось отложить обручение, так как СМИ проявляли к паре повышенный интерес. Аффлек подарил возлюбленной 6,1-каратный розовый бриллиант стоимостью 2,5 миллиона долларов.

Ранее американский актер Мэтт Дэймон прокомментировал возобновление отношений Бена Аффлека с певицей и актрисой Дженнифер Лопес. Дэймон заявил, что испытывает радость в связи с восстановлением их отношений.