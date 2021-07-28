Актер Мэтт Дэймон прокомментировал воссоединение Аффлека и Лопес

Американский актер Мэтт Дэймон прокомментировал возобновление отношений Бена Аффлека с певицей и актрисой Дженнифер Лопес. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Extra.

Ранее пара даже планировала заключить брак, однако что-то в их отношениях пошло не так, и свадьбу пришлось отменить. Спустя 17 лет Лопес и Аффлек вновь заявили о своих отношениях.

Дэймон искренне порадовался за своего друга. Он прокомментировал их отношения во время премьеры фильма «Тихий омут» в Нью-Йорке.

«Я просто очень счастлив за него. Он — лучший. Он заслуживает всего счастья в этом мире. Я рад за них обоих», — заявил Дэймон.