Белый дом счел трагедией инцидент с Алеком Болдуином

Смертельный выстрел, сделанный актером Алеком Болдуином на съемочной площадке вестерна «Ржавчина», является трагедией. Погибла кинооператор 42-летняя Галина Хатчинс, и был серьезно ранен 48-летний режиссер Джоэл Соус.

Позицию американских властей насчет случившегося озвучила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Трансляция ее выступления велась в Twitter.

«Очевидно, это трагедия… Наши мысли и молитвы с семьями (жертв)», — процитировало Псаки РИА «Новости».

Представитель полиции штата Хуан Риос сообщил The Washington Post, что пока нет ясности, при каких обстоятельствах произошел выстрел — во время съемок сцены или при зарядке оружия. Детективы сейчас выясняют, сколько и какое оружие было на площадке.

До сих ор на съемках использовались винтовки с холостыми патронами. Продюсеры настаивают на них из-за характерного звука. Однако есть и противники их применения. Они считают, что их полностью могут заменить компьютерные эффекты, а оружие нужно объявить вне закона.

Холостые патроны могут быть очень опасны. Эксперт по оружию из Джорджии, владеющий Tactical Edge Group и работавший над сотнями фильмов и телепрограмм, Билл Дэвис напомнил о существовании протоколов безопасности, защищающих актеров и съемочную группу. Оружие, которое обычно используется в фильмах про Дикий Запад, по словам Дэвиса, является самым опасным: в стволе нельзя установить ограничитель пороховых газов.

«Любой профессиональный оружейник сказал бы актеру: „Не направляйте пистолет на живое существо“. Но произошло именно это», — отметил Дэвис.

Ранее Алекс Болдуин сообщил, что полностью сотрудничает с полицией. Актер связался с семьей погибшей женщины и предложил ее близким любую помощь. Трагедия произошла на съемочной площадке в Нью-Мексико, где снимался вестерн. Актер выстрелил из бутафорского пистолета. Работа над кинокартиной приостановлена.