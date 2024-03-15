Знаменитости 15 марта 2024, 18:18 Белла Хадид переехала в Техас ради бойфренда TMZ: супермодель Белла Хадид переехала из Нью-Йорка в Техас ради бойфренда Ik Aldama / Global Look Press

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Супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид переехала ради бойфренда из Нью-Йорка в Техас. Об этом сообщил TMZ.

Так, 27-летняя Белла Хадид перебралась в дом, который расположен в сельской местности. Однако она осела не совсем в глуши, так как любовное гнездышко находится неподалеку от города.

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Инсайдер издания также уточнил, что Хадид вполне было просто адаптироваться в новом месте. А взаимопонимание с ее молодым человеком лишь укрепляет ее счастье.

В середине февраля этого года супермодель впервые показала снимки с новым возлюбленным в соцсетях и подтвердила их союз. Более того, девушка устроила по этому случаю праздник для близких друзей в конюшне.

Ранее девушка Ди Каприо модель Виттория Черетти появилась топлес на обложке журнала Pop Magazine.