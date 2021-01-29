Михаил Ефремов рассказал о жизни в белгородской колонии

Актер Михаил Ефремов, отбывающий восьмилетний срок в колонии, через своего защитника Сергея Сергеева рассказал о взаимоотношениях с сокамерниками, творческих планах, новой работе и допущенных ошибках.

В блиц-интервью газете «Коммерсант» он сообщил, что живет в приемлемых условиях. Ефремов пошутил, что работает «Зевсом, укрощает молнии». Он трудится на швейном производстве. Соседи по камере, «достойные и правильные мужики», которым довелось оступиться.

Ефремов сообщил, что у него есть возможность заниматься творчеством, но он ее не реализует. Пока досуг он занимает чтением. Актер признался, что сожалеет о выборе Эльмана Пашаева в качестве защитника.

«Наверное, это была моя ошибка. Но что случилось, то случилось», — заявил Ефремов.

Он не смог ответить на вопрос, будет ли продолжать свою актерскую деятельность после выхода на свободу.

«Как получится, пока мое дело вставлять замки в молнии. Очень развивает мелкую моторику», — пошутил Ефремов.

Ранее источники сообщали, что актер уже адаптировался в Белгородской колонии. Он подружился с другими заключенными, а администрация называет его «дядя Миша».