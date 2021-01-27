Актер Михаил Ефремов уже адаптировался в Белгородской колонии, где ему придется отбывать восьмилетний срок за смертельное ДТП, которое он устроил в Москве. Он подружился с заключенными, а администрация тюрьмы называет его «дядя Миша».

Об этом изданию Starhit рассказали в окружении осужденного актера. Ефремов только недоволен слишком ранним подъемом. Большую часть дня он проводит за работой, но, когда приболел, ему дали время на лечение.

Ефремов ежедневно созванивается с женой, поучает письма и посылки. Есть возможность платной видеосвязи. Передачек присылают так много, что у него закончился лимит, и многие приходится утилизировать. Свидания пока запрещены из-за пандемии коронавируса.

«С друзьями переписывается, никто про него не забывает, все поддерживают. А сколько посылок шлют — и теплую одежду, и какие-то закрутки, сладости, и чего только там нет. Но у каждого заключенного лимит на передачи. Поэтому многое, к сожалению, приходится утилизировать», — сообщил инсайдер.

Экс-адвоката актера Эльмина Пашаева на днях вызывали на допрос по делу о ложных показаниях в суде.