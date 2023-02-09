09 февраля 2023, 23:57
Бедроса Киркорова госпитализировали — СМИ
РИА «Новости»: Бедрос Киркоров попал в больницу, врачи выясняют его состояние
Бедрос Киркоров попал в больницу, врачи выясняют его состояние. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.
«Госпитализирован, но выясняют [состояние] сейчас доктора», — заявила Успенская.
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В конце января в СМИ появилась информация, что отца Филлипа Киркорова увезла скорая. Однако Успенская опровергла слухи и заявила, что Бедрос Киркоров находится дома. Супруга артиста Людмила не стала комментировать слухи о его госпитализации. По информации СМИ, у Киркорова-старшего стоит кардиостимулятор.
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В декабре слухи о госпитализации 90-летнего Бедроса Киркорова также не подтвердились. Оказалось, народного артиста привезли в больницу для диагностики. Причиной стали проблемы с поясницей, так как Бедрос ведет активный образ жизни и мог «перегулять», по словам его супруги.
Филипп Киркоров
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