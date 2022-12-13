Знаменитости 13 декабря 2022, 19:14 Бедрос Киркоров вернулся домой после госпитализации Пресс-секретарь Филиппа Киркорова Успенская: Бедроса Киркорова выписали из больницы РИА «Новости»

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Госпитализированный на минувшей неделе народный артист России Бедрос Киркоров выписался из больницы и вернулся домой. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила пресс-секретарь его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.

Она подчеркнула, что Бедрос Киркоров чувствует себя хорошо.

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На минувшей неделе Успенская опровергла сообщения СМИ, что народный артист попал в реанимацию после госпитализации. По ее словам, она сильно испугалась и тут же связалась с главным врачом больницы. Он уточнил, что Бедроса Киркорова привезли для проведения диагностики.

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По словам супруги артиста Людмилы Киркоровой, причиной стали проблемы с поясницей.

«Он человек активный, ездит на гастроли, вот во Ржеве перегулял, наверное. Теперь врачи проверят», — сказала Успенская.

Успенская подчеркнула, что Филипп навестить отца в больнице не смог. Из-за роста числа случаев заражения гриппом врачи ограничили посещение пациентов.

Это уже третья госпитализация Бедроса Киркорова в этом году. В апреле медики спасли народного артиста от сердечной недостаточности, которая развилась на фоне перенесенной коронавирусной инфекции.