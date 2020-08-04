Артур Пирожков сразился в танцевальном баттле с Пухляшом

Комик Александр Ревва (он же певец Артур Пирожков), опубликовал ролик в соцсетях, в котором «сразился» в танцевальном баттле со звездой несостоявшегося «Евровидения-2020» танцором Дмитрием Красиловым (известным как Пухляш).

«Дэнс-кофе-брейк с „пухляшом“», — подписал шуточный ролик Пирожков.

Дружеская схватка проходила под сингл Rockit из альбома Future Shock Херби Хэнкока. Пухляш и Артур Пирожков делали «волны» телом и немного имитировали робо-танцы. В итоге побеждает дружба и участники видеозаписи импровизируют.

«Это бомба», — подписала ролик певица Глюкоза.

Остальные пользователи остались не менее довольными пластикой и талантом обоих артистов.

Клип группы Little big на песню Uno, который принес Красилову популярность, стал самым просматриваемым на конкурсе за все время существования его на Youtube. Команда Ильи Прусикина должна была ехать на Евровидение в этом году.