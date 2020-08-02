Little Big побили рекорд Евровидения всех времен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять страну на конкурсе международной песни Евровидение, продолжает бить рекорды. Клип на их песню Uno стал официально абсолютным рекордсменом по числу просмотров на YouTube.

В заявлении организаторов сказано, что клип на песню Uno стал самым просматриваемым за всю историю существования канала Евровидения на YouTube. За четыре месяца его посмотрели более 138 миллионов раз. Таким образом, Little Big с легкостью обошли израильскую звезду Нетту Барзилай, клип на песню Toy которой с марта 2018 года набрал 134,5 миллиона просмотров.

Организаторы Евровидения посчитали, что до конца года Little Big смогут упрочиться в своем лидерстве, набрав рекордные 150 миллионов просмотров меньше чем за год.

Из-за пандемии коронавируса по всему миру Евровидение в этом году не состоялся. Вместо него прошел большой онлайн-концерт, на котором участники исполнили песни друг друга и известные композиции прошлых лет. Многие из конкурсантов этого года выразили желание поехать на Евровидение в следующем, 2021 году. Ряд стран уже заявили, что отправят того же участника, которого выдвигали в 2020-м.