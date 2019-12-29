Батрутдинов не нашел избранницу в шоу «План Б»

Закончилось шоу «План Б», где комик Тимур Батрутдинов должен был найти супруга Ольге Бузовой, а она ему. В финале оказалось, что у певицы уже есть возлюбленный, а шоумен не стал никого выбирать из участниц.

«Я все еще холостяк, но я поступил честно по отношению к девушкам и зрителям», — приводит заявление Батрутдинова «Комсомольская правда».

Перед этим Бузова сказала комику, что тот не обязан выбирать спутницу, если не испытывает никаких чувств.

«У тебя есть желание женщины, ты готов за кого-то из них взять ответственность? Если нет, значит… лучше не думай, отключи мозги и выбирай сердцем», — обратилась исполнительница к Батрутдинову.

В свою очередь Бузова призналась, что тоже не нашла свою любовь на проекте. Она подтвердила слухи о романе блогером Давидом Манукяном. Отношения пары завязались во время съемок программы, но вне объективов.

«Я очень счастлива. Я никому об этом не говорила, ведь счастье любит тишину. Не знаю, получится ли это сохранить, потому что моя жизнь все время на виду. Все началось за кадром, когда не было камер, не было редакторов.Чувство пришло, и ты уже ничего не можешь сделать», — поделилась певица в последней серии «Плана Б» и озвучила имя возлюбленного.