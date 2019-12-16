Бузова нашла возлюбленного вне шоу «План Б»

По информации издания, в настоящее время Бузова встречается с блогером Давидом Манукяном. Ему сейчас 26 лет. Их пару встречали в ресторанах Москвы. Ходят слухи, что они вместе проводят время в съемной квартире.

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Блогер Давид Манукян приехал из Новосибирска, чтобы покорить столицу. На родине его знают как профессионального танцора, вице-чемпиона мира по спортивным бальным танцам. Однако теперь блогер работает под псевдонимом Dava и выпускает треки.

Недавно Манукян появился в клипе Бузовой на песню «Лайкер». После этого количество его подписчиков в Instagram достигло 9 миллионов человек.

«Размещение в сторис- 500 тысяч рублей. Фотопост- 600 тысяч рублей. Видеопост- 700 тысяч рублей. Можем сделать интеграцию в ТикТок (видеосоцсеть — прим. Авт.) и YouTube», — рассказал помощник Манукяна сайту.

Ранее арбитражный суд Москвы оштрафовал компанию «Бузова Рест Компани»на 100 тысяч рублей. Ей принадлежит сеть ресторанов BUZfood.