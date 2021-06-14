Бастрыкин поручил доложить о проверке по делу о смерти актрисы Цывиной

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям доложить о ходе процессуальной проверки по делу о смерти заслуженной артистки России Ирины Цывиной. Она умерла в апреле 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В СМИ было опубликовано открытое письмо от дочери заслуженной артистки РФ Ирины Цывиной к председателю СК РФ. В письме она указала, что до сих пор сомневается в истинности официальной причины смерти матери, высказывает недовольство работой следствия», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также уточнили, что в письме женщина попросила провести тщательное расследование обстоятельств гибели матери. В связи с этим Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Москве доложить по всем доводам, изложенным дочерью актрисы, а также о ходе и результатах проведенной проверки.

Цывина писала книги, играла в антрепризах, кино и телесериалах. Больше всего запомнилась зрителям ролями в сериалах «Папины дочки», «Кадетство», «Полицейский с Рублевки», «Марш Турецкого» и «Институт благородных девиц».